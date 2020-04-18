Орловский: пытался заговорить с Яном, а он лицо воротить начал

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в тяжёлом весе, поделился мнением о представителе легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петре Яне.

«Как боец он, безусловно, сильный. Сейчас является претендентом на титульный бой. В человеческом плане? Я не знаю. Пытался заговорить с ним и его командой на одном из UFC, а он там что-то лицо воротить начал», — заявил Орловский во время прямого эфира в своём Instagram.

Следующий соперником Яна должен стать бразилец Марлон Мораес. В этом поединке определится претендент на титул чемпиона легчайшего дивизиона, которым в настоящее время владеет американец Генри Сехудо.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.