Орловский: пытался заговорить с Яном, а он лицо воротить начал

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Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в тяжёлом весе, поделился мнением о представителе легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петре Яне.
Орловский: пытался заговорить с Яном, а он лицо воротить начал
  • РИА Новости

«Как боец он, безусловно, сильный. Сейчас является претендентом на титульный бой. В человеческом плане? Я не знаю. Пытался заговорить с ним и его командой на одном из UFC, а он там что-то лицо воротить начал», — заявил Орловский во время прямого эфира в своём Instagram.

Следующий соперником Яна должен стать бразилец Марлон Мораес. В этом поединке определится претендент на титул чемпиона легчайшего дивизиона, которым в настоящее время владеет американец Генри Сехудо.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.

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