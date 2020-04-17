Бензема не исключил своего возвращения в «Лион»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не исключил, что в будущем вернётся во французский «Лион».
Бензема не исключил своего возвращения в «Лион»
  • Reuters

«Я стал тем, кем стал, благодаря «Лиону». На данный момент не думаю о возвращении в команду, потому что хочу творить историю вместе с «Реалом», лучшим клубом в мире. Что будет потом, посмотрим. Завершение профессиональной карьеры в «Лионе»? Почему нет», — приводит слова Бензема Football Espana.

32-летний француз является воспитанником «Лиона» и играл за команду с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал», где выступает по сей день.

Ранее сообщалось, что чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом «Лиона».

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