СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга
- Reuters
Как сообщает ESPN, уже в ближайшее трансферное окно испанский гранд может продать большую часть нынешнего состава команды, чтобы справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.
Отмечается, что, несмотря на это, клуб сохраняет интерес к возвращению в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте.