СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга

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Каталонская «Барселона» готова продать большую часть своих футболистов, за исключением нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.
СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга
  • Reuters

Как сообщает ESPN, уже в ближайшее трансферное окно испанский гранд может продать большую часть нынешнего состава команды, чтобы справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.

Отмечается, что, несмотря на это, клуб сохраняет интерес к возвращению в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте.

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