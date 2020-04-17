СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга

Каталонская «Барселона» готова продать большую часть своих футболистов, за исключением нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает ESPN, уже в ближайшее трансферное окно испанский гранд может продать большую часть нынешнего состава команды, чтобы справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.

Отмечается, что, несмотря на это, клуб сохраняет интерес к возвращению в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте.