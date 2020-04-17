Рефери боя Льюис — Тайсон скончался от коронавируса

Известный американский судья бокса Эдди Коттон скончался после заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Международной боксёрской федерации (IBF), 72-летний рефери две недели назад был госпитализирован с диагнозом «пневмония», а позднее у него был выявлен коронавирус. 17 апреля он скончался.

Последний поединок Коттон отработал в 2014 году. В его активе судейство боёв с участием Тайсона Фьюри, Геннадия Головкина и Марко Хука, Владимира Кличко, Бернарда Хопкинса, Келли Павлика, Олега Маскаева, Шейна Мосли и Джорджа Формана.

Наибольшую известность он получил после того, как работал на титульном поединке легендарных Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в 2002 году.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.