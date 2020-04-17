Геркус высказался о возможной работе в РПЛ и РФС

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что в будущем хотел бы поучаствовать в выборах президента Российского футбольного союза (РФС).

«Я достаточно хорошо поработал в «Локомотиве», и если рассуждать о дальнейшей карьере в футболе, то не так много должностей и возможностей, на которых можно выложиться», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что также мог бы попробовать свои силы в футбольных организациях, таких как Российская премьер-лига и РФС.

«В РПЛ недавно Сергей Прядкин переизбрался, и члены премьер-лиги его поддержали. В другой ситуации выдвинул бы свою кандидатуру, но сейчас в этом не видел смысла. То же самое касается РФС. Если когда-то Александр Дюков завершит свою деятельность там, то я поучаствую в выборах, представлю свою программу. Но пока у Дюкова моя полная поддержка», — добавил функционер.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. До этого, с 2008 по 2016 год, — в петербургском «Зените».

Ранее Геркус высказал мнение, что футбол не будет прежним после пандемии коронавирусной инфекции.