«Динамо» продлило контракт со словацким хоккеистом Чайковски на два сезона

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Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт со словацким защитником Михалом Чайковски.
«Динамо» продлило контракт со словацким хоккеистом Чайковски на два сезона
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Чайковски провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил девять шайб и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, он отметился двумя голами и двумя передачами в шести играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт со вторым снайпером сезона КХЛ Дмитрием Яшкиным.

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