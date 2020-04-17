«Динамо» продлило контракт со словацким хоккеистом Чайковски на два сезона

Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт со словацким защитником Михалом Чайковски.

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Чайковски провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил девять шайб и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, он отметился двумя голами и двумя передачами в шести играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт со вторым снайпером сезона КХЛ Дмитрием Яшкиным.