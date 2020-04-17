Макгрегор отреагировал на видео самого быстрого нокаута в своей карьере

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео самого быстрого нокаута в своей карьере.
Макгрегор отреагировал на видео самого быстрого нокаута в своей карьере
  • Reuters

«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Речь идёт о бое, в котором Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти на турнире Immortal Fighting Championship 4 в апреле 2011 года.

Всего на счету ирландского бойца 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Ранее в сети появилось видео самого быстрого нокаута в карьере Макгрегора.

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