СМИ: Форварду «Реала» Йовичу грозит тюремное заключение за нарушение карантина в Сербии
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo. 19 марта Йович нарушил карантин, который был введён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нападающий вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако игрок был замечен на улицах Белграда.
По данным источника, 22-летнему футболисту грозит наказание от штрафа в размере € 1275 до тюремного заключения сроком до трёх лет. Также Йович может быть помещён под домашний арест.
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