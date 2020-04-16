СМИ: Форварду «Реала» Йовичу грозит тюремное заключение за нарушение карантина в Сербии

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Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович был вызван на допрос в прокуратуру столицы Сербии Белграда из-за нарушения условий карантина.
СМИ: Форварду «Реала» Йовичу грозит тюремное заключение за нарушение карантина в Сербии
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo. 19 марта Йович нарушил карантин, который был введён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нападающий вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако игрок был замечен на улицах Белграда.

По данным источника, 22-летнему футболисту грозит наказание от штрафа в размере € 1275 до тюремного заключения сроком до трёх лет. Также Йович может быть помещён под домашний арест. 

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