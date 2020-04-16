Тренер рассказал, как борется со звёздной болезнью у футболистов молодёжной сборной России

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, как борется со звёздной болезнью у подопечных.
Тренер рассказал, как борется со звёздной болезнью у футболистов молодёжной сборной России
  • © Михаил Шапаев/официальный сайт РФС

«Если у какого-то игрока появляются намёки на этот синдром, коллектив и лидеры команды способны сами объяснить, что этот футболист не прав, и направить его в нужное русло. Естественно, если требуется вмешательство тренерского штаба, то определённая работа происходит», — заявил специалист в интервью RT. 

Ранее Галактионов рассказал о состоянии Чалова после сорвавшегося трансфера в АПЛ.

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