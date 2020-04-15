Ковальчук рассказал, под чьим руководством тренируется на карантине

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что во время карантина его физической формой занимается супруга Николь.

«К сожалению, все стадионы, катки сейчас закрыты и мы не можем тренироваться. Я стараюсь поддерживать форму, сейчас моя жена Николь — мой коуч. Мы каждый день что-нибудь тренируем. Сачковать нельзя, здесь всё строго! На самом деле, всё в удовольствие», — заявил Ковальчук в эфире YouTube-канала Николая Хабибулина.

В текущем сезоне Ковальчук провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 очков (10+16).

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».