Ковальчук рассказал, под чьим руководством тренируется на карантине

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что во время карантина его физической формой занимается супруга Николь.
Ковальчук рассказал, под чьим руководством тренируется на карантине
  • Reuters

«К сожалению, все стадионы, катки сейчас закрыты и мы не можем тренироваться. Я стараюсь поддерживать форму, сейчас моя жена Николь — мой коуч. Мы каждый день что-нибудь тренируем. Сачковать нельзя, здесь всё строго! На самом деле, всё в удовольствие», — заявил Ковальчук в эфире YouTube-канала Николая Хабибулина.

В текущем сезоне Ковальчук провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 очков (10+16).

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».

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