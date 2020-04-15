Ковальчук рассказал, под чьим руководством тренируется на карантине
- Reuters
«К сожалению, все стадионы, катки сейчас закрыты и мы не можем тренироваться. Я стараюсь поддерживать форму, сейчас моя жена Николь — мой коуч. Мы каждый день что-нибудь тренируем. Сачковать нельзя, здесь всё строго! На самом деле, всё в удовольствие», — заявил Ковальчук в эфире YouTube-канала Николая Хабибулина.
В текущем сезоне Ковальчук провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 очков (10+16).
Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».