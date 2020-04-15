Круглов: в российском биатлоне полная вакханалия

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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил нынешнюю ситуацию в российском биатлоне.
Круглов: в российском биатлоне полная вакханалия
  • РИА Новости

«Основная проблема в том, что в российском биатлоне напрочь отсутствует структура. Она нерабочая, и это абсолютный факт. Полная вакханалия, когда есть огромное количество специалистов и непонятно, кто и за что отвечает. Убеждён, что подобное непонимание и у спортсменов. Прежде чем обсуждать какие-то персоналии по тренерам, надо понять, какой функционал у главного тренера. Если есть такая должность, то этому человеку должны передаваться и полномочия по формированию тренерского штаба для определения специалистов, с которыми он готов работать, в кого он верит и с кем впоследствии понесёт ответственность за результат», — цитирует Круглова «Матч ТВ». 

Анатолий Хованцев, возглавлявший сборную России в прошлом сезоне, был уволен со своей должности. Основным кандидатом на должность главного тренера национальной команды является вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.

Ранее Польховский заявил, что предложение его кандидатуры на пост главного тренера сборной по биатлону исходило не от него.

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