Боец Волков призвал россиян к соблюдению правил самоизоляции

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков призвал людей соблюдать правила самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Боец Волков призвал россиян к соблюдению правил самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Спортсмен опубликовал в своём Instagram фото, на котором он стоит в чёрной маске и футболке с надписью «Самоизоляция или смерть». Кроме того, он держит на снимке две биты и прикрепил хештеги с призывом оставаться дома и соблюдать рекомендации по самоизоляции.

«К нападению половцев и набегам печенегов готов!» — подписал фото Волков.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место. 

Ранее экс-футболист сборной России Сергей Юран признался, что ему не всё понятно в пропускной системе во время пандемии.

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