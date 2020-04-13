Чемпион WBA Бивол заявил, что относится с уважением к Гассиеву

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к российскому боксёру Мурату Гассиеву.

«Я с большим уважением отношусь к Мурату. Это спортсмен с большой буквы. Он в молодом возрасте сумел завоевать два пояса. Это хороший боксёр, но, говоря про него, нельзя не отметить его человеческие качества», — сказал Бивол в эфире на странице промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

В последнем поединке Бивол решением судей победил Ленина Кастильо. На счету россиянина 17 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

Ранее Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере.