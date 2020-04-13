Агент Маньяков считает, что футболисту «Локомотива» Тугареву стоит покинуть клуб

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Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Локомотива» Романа Тугарева, считает, что игроку нужно сменить команду.
Агент Маньяков считает, что футболисту «Локомотива» Тугареву стоит покинуть клуб
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«Роману необходима игровая практика. Тот набор качеств, которым он обладает, в российском футболе мало у кого есть», — цитирует Маньякова Sport24.

Он отметил, что у Тугарева очень высокая скорость, 21-летний спортсмен является настоящим фанатом футбола, которому просто надо начать доверять.

«В «Локомотиве» ему сейчас не доверяют, игровой практики практически не имеет. Ему надо уходить — либо в аренду, либо в полноценный трансфер», — добавил Маньяков.

В нынешнем сезоне Тугарев провёл шесть матчей в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Жоау Мариу.

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