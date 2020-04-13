Агент Маньяков считает, что футболисту «Локомотива» Тугареву стоит покинуть клуб

Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Локомотива» Романа Тугарева, считает, что игроку нужно сменить команду.

«Роману необходима игровая практика. Тот набор качеств, которым он обладает, в российском футболе мало у кого есть», — цитирует Маньякова Sport24.

Он отметил, что у Тугарева очень высокая скорость, 21-летний спортсмен является настоящим фанатом футбола, которому просто надо начать доверять.

«В «Локомотиве» ему сейчас не доверяют, игровой практики практически не имеет. Ему надо уходить — либо в аренду, либо в полноценный трансфер», — добавил Маньяков.

В нынешнем сезоне Тугарев провёл шесть матчей в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Жоау Мариу.