Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
На видео, которое футболист выложил в Instagram, дети начали ему мешать во время тренировки, после чего он поднял свою дочь и использовал вместо гантели.
«Дети, дайте папе сделать свою работу», — подписал ролик Роналду.
На данный момент спортсмен находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Роналду отметил участие легкоатлетки Дарьи Клишиной в своём челлендже.