Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки

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Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки.
Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

На видео, которое футболист выложил в Instagram, дети начали ему мешать во время тренировки, после чего он поднял свою дочь и использовал вместо гантели.

«Дети, дайте папе сделать свою работу», — подписал ролик Роналду.

На данный момент спортсмен находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Роналду отметил участие легкоатлетки Дарьи Клишиной в своём челлендже.

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