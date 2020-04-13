Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки.

На видео, которое футболист выложил в Instagram, дети начали ему мешать во время тренировки, после чего он поднял свою дочь и использовал вместо гантели.

«Дети, дайте папе сделать свою работу», — подписал ролик Роналду.

На данный момент спортсмен находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Роналду отметил участие легкоатлетки Дарьи Клишиной в своём челлендже.