Теннисист Кирьос сделал татуировку с изображением погибшего баскетболиста Брайанта

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Австралийский теннисист Ник Кирьос показал свою новую татуировку, на которой изображены баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бывший игрок клуба Коби Брайант, который погиб в январе.
Теннисист Кирьос сделал татуировку с изображением погибшего баскетболиста Брайанта
  • Reuters

Кирьос опубликовал видео с татуировкой в Instagram.

«Коби и Леброн навсегда со мной», — подписал ролик Кирьос. 

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что Брайант будет посмертно включён в баскетбольный Зал славы.

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