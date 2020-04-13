Теннисист Кирьос сделал татуировку с изображением погибшего баскетболиста Брайанта

Австралийский теннисист Ник Кирьос показал свою новую татуировку, на которой изображены баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бывший игрок клуба Коби Брайант, который погиб в январе.

Кирьос опубликовал видео с татуировкой в Instagram.

«Коби и Леброн навсегда со мной», — подписал ролик Кирьос.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что Брайант будет посмертно включён в баскетбольный Зал славы.