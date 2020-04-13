Навка рассказала о сложных моментах в её карьере

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Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, рассказала о сложных моментах её карьеры.
Навка рассказала о сложных моментах в её карьере
  • РИА Новости

«Мне всё время было тяжело, на каждом этапе спортивной карьеры мне было трудно, приходилось себя преодолевать. Помню, мне тренер часто говорил: «Ты пришла на тренировку, значит, ты должна работать. Хочешь работать вполноги — иди домой». И каждое утро, изнемогая от боли и страшной усталости, ты встаёшь с кровати и бежишь на каток», — приводит слова Навки ТАСС.

Она отметила, что находила дополнительную мотивацию, думая о том, что соперники продолжают работу, а если дать себе слабину, то потом придётся их догонять.

«Это во мне с детства и, думаю, от природы. Ведь что-то можно воспитать, а что-то даётся тебе при рождении. В спорте не бывает лёгких побед», — добавила фигуристка.

Помимо олимпийского золота, в активе дуэта Навки и Костомарова две победы на чемпионатах мира, по три на чемпионатах Европы, в финалах серии Гран-при и на чемпионатах России.

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