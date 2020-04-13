Тодт не будет предпринимать попыток остаться президентом FIA на четвёртый срок подряд

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что не собирается менять устав организации, чтобы получить возможность сохранить свою должность по истечении третьего подряд срока на посту.

«Даже если меня попросят об этом, я не буду менять правила, чтобы получить возможность остаться президентом FIA дольше, чем на три срока. Но я люблю то, что делаю. Это благословение, что я по-прежнему сохраняю много страсти и энергии для этого», — цитирует Тодта Motorsport-Total.

Тодт возглавляет FIA на протяжении 11 лет. Его третий президентский срок истекает в 2021 году. По правилам FIA президент организации не может занимать данный пост более чем три срока подряд.

Ранее сообщалось, что легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет.