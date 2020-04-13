Тодт не будет предпринимать попыток остаться президентом FIA на четвёртый срок подряд
«Даже если меня попросят об этом, я не буду менять правила, чтобы получить возможность остаться президентом FIA дольше, чем на три срока. Но я люблю то, что делаю. Это благословение, что я по-прежнему сохраняю много страсти и энергии для этого», — цитирует Тодта Motorsport-Total.
Тодт возглавляет FIA на протяжении 11 лет. Его третий президентский срок истекает в 2021 году. По правилам FIA президент организации не может занимать данный пост более чем три срока подряд.
Ранее сообщалось, что легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет.