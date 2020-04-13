СМИ: «Интер» интересуется футболистом «Ювентуса» Куадрадо

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Миланский«Интер» проявляет интерес к футболисту туринского «Ювентуса» Хуану Куадрадо.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, в приобретении игрока заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Куадрадо может быть включён в сделку по форварду «Интера» Мауро Икарди, которым, в свою очередь, интересуется туринский клуб.

В текущем сезоне колумбиец принял участие 32 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов.

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