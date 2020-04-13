Азар: на карантине стараюсь не есть много булочек

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Футболист мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, как переживает карантин из-за пандемии коронавируса.

«Для меня это сложно. Я стараюсь много не есть. Стараюсь не идти на кухню, чтобы не съесть лишних булочек, но это не так легко. Работаю с тренером по физподготовке онлайн. Здесь в Мадриде новости не воспринимаются так ужасающе», — цитирует слова Азара RTBF.

Бельгиец перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за €100 млн. Из-за травм игрок провёл за новуй клуб всего 10 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовится возобновить тренировки.

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