Фуркад заявил, что никогда не контактировал с людьми, которые могли бы предложить ему допинг

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что никогда не контактировал и не пытался общаться с людьми, которые могли бы предложить ему использование запрещённых препаратов.
Фуркад заявил, что никогда не контактировал с людьми, которые могли бы предложить ему допинг
  • Reuters

«Даже если бы я хотел прибегнуть к допингу во время своей карьеры, то не знаю, с кем бы мог связаться по этому поводу», — цитирует Фуркада L'Equipe.

По словам француза, ему некому позвонить по поводу допинга даже после 10 лет карьеры в биатлоне.

«Это сообщение для людей старшего поколения, у которых сложилось впечатление, что допинг можно встретить на каждом шагу в спорте высших достижений», — добавил Фуркад.

В прошедшем сезоне француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира, после чего принял решение завершить карьеру.

Ранее Фуркад назвал Антона Шипулина одним из главных соперников в карьере.

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