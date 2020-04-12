СМИ: Чемпионат Италии по футболу планируют завершить к 12 июля

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Нынешний сезон итальянской футбольной Серии А, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса, планируют завершить к 12 июля.
СМИ: Чемпионат Италии по футболу планируют завершить к 12 июля
  • РИА Новости

Как сообщает Football Italia, игроки возобновят тренировки 4 мая, а первый матч чемпионата после паузы пройдёт 31 мая. Предполагается, что тур чемпионата будет проводиться каждые три дня.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов заболеваемости в Европе.

Ранее сообщалось, что в Италии могут запретить проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года.

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