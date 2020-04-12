Рублёв признался, что начал терять мотивацию из-за приостановки теннисного сезона

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о сложностях возвращения мотивации из-за приостановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.
Рублёв признался, что начал терять мотивацию из-за приостановки теннисного сезона
  • Reuters

«Мотивации не то что нет, она полностью в минусе. Когда ещё дома надо сидеть и всем этим дома заниматься, это психологически сложнее. Поэтому мотивации даже не появляется», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что самое простое, что люди могут сделать в данной ситуации, — соблюдать правила карантина.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён «Уимблдон».

Ранее Рублёв рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

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