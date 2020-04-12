Бывшая девушка Эмери: он обвинил меня в его увольнении из «Арсенала»

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Саша Райт, бывшая девушка экс-тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, рассказала об их расставании.
Бывшая девушка Эмери: он обвинил меня в его увольнении из «Арсенала»
  • Reuters

«Доверяла ему и действительно верила, что мы поженимся и будем вместе растить детей. Думала, он джентльмен и настоящий семьянин», — приводит слова Райт The Sun.

Она отметила, что со временем пришла к выводу, что Эмери не готов к серьёзным отношениями.

«После того как его уволили из «Арсенала», он обвинил во всём меня. Сказал, что я ведьма, потому что принесла ему столько неудач. Он был очень взволнован, поэтому не мог здраво рассуждать после нашего расставания», — добавила бывшая спутница испанского специалиста.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице, но дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Челси». Во втором сезоне под руководством испанца «Арсенал» показывал неудовлетворительные результаты, из-за чего он и был отправлен в отставку.

Ранее Эмери заявил, что фанаты «Арсенала» вышвырнули его из клуба.

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