«Реал Сосьедад» понизит зарплату футболистам, чтобы компенсировать затраты владельцам абонементов
Об этом сообщается на официальном сайте клуба. В заявлении отмечается, что клуб достиг соглашение с футболистами о снижении их зарплаты на 20 процентов в случае, если чемпионат Испании не возобновится, и на 5 процентов если соревнования начнутся вновь.
Данная мера позволит вернуть владельцам абонементов около 20 процентов от их стоимости.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки.