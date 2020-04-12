«Реал Сосьедад» понизит зарплату футболистам, чтобы компенсировать затраты владельцам абонементов

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В испанском клубе «Реал Сосьедад» снизят зарплату футболистам из-за ситуации с коронавирусом, что позволит вернуть владельцам сезонных абонементов часть их стоимости,

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. В заявлении отмечается, что клуб достиг соглашение с футболистами о снижении их зарплаты на 20 процентов в случае, если чемпионат Испании не возобновится, и на 5 процентов если соревнования начнутся вновь.

Данная мера позволит вернуть владельцам абонементов около 20 процентов от их стоимости.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки.

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