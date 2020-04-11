Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского

Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.

«Мне было очень неприятно слышать критические отзывы о чемпионате Белоруссии, тем более я сам там работал. По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии. А особой разницы нет. Да, в России чуть лучше подбор футболистов освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложено денег. Посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф. Если считаете не самым сильным первенство Белоруссии, то приезжайте и докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, чего добились? Что-то у них не получается», — приводит слова специалиста белорусский сайт Tribuna.

Чемпионат Белоруссии является единственным турниром в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что гол россиянина Архипова помог «Городее» обыграть «Динамо» в чемпионате Белоруссии.