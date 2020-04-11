Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере

Короткая ссылка
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад включил российского биатлониста Антона Шипулина в список главных соперников в карьере.
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере
  • Reuters

«Думаю, Эмиль Хегле Свенсен был главным соперником. Мы с ним находились на пике карьеры в одно и то же время. С 2012 по 2014 год мы раскрыли свой потенциал на 100%. Потом назвал бы Йоханнеса Бё и, возможно, Антона Шипулина», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

В прошедшем сезоне француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира, после чего принял решение завершить карьеру.

Ранее Фуркад допустил, что может приехать в Россию на детский турнир. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить