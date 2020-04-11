Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад включил российского биатлониста Антона Шипулина в список главных соперников в карьере.

«Думаю, Эмиль Хегле Свенсен был главным соперником. Мы с ним находились на пике карьеры в одно и то же время. С 2012 по 2014 год мы раскрыли свой потенциал на 100%. Потом назвал бы Йоханнеса Бё и, возможно, Антона Шипулина», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

В прошедшем сезоне француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира, после чего принял решение завершить карьеру.

Ранее Фуркад допустил, что может приехать в Россию на детский турнир.