Кирьяков о карантине: итальянцы ещё большие раздолбаи, чем россияне

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Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков высказал мнение о карантине из-за пандемии коронавируса и его несоблюдении, которое влечёт серьёзный рост заболеваемости.
Кирьяков о карантине: итальянцы ещё большие раздолбаи, чем россияне
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Не могу понять, почему у нас число тех, кто заболевает, никак не уменьшается. Хотя по телевизору народ только и хвалят за то, как мы здорово карантин соблюдаем. А новых инфицированных каждый день всё столько же. Шашлыки и прогулки во время карантина? А что тут говорить — раздолбайство наше, менталитет. Пока петух в зад не клюнет, пока серьёзные меры не примут…», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Он отметил, что поддерживает жёсткие меры в отношении нарушителей карантина.

«С нашими людьми по-другому, без жёсткой руки, нельзя. К сожалению. Италия? Они ещё большие раздолбаи, чем мы. Наверняка власти тоже и говорили, и предупреждали. Видимо, всё по фигу оказалось. Переплюнули нас в пофигизме раза в три. И вот он — результат», — добавил футболист.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия стала наибольшим очагом заболеваемости в Европе.

Ранее Кирьяков поделился мыслями о причине вспышки коронавируса.

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