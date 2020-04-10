«Сочи» на 50% сократил апрельскую зарплату футболистам и тренерам
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель пресс-службы «Сочи», слова которого передаёт ТАСС.
Отмечается, что клуб также планирует оказать помощь местным врачам, борющимся с коронавирусом.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%.