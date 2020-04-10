«Сочи» на 50% сократил апрельскую зарплату футболистам и тренерам

Российский футбольный клуб «Сочи» достиг договорённости с игроками и тренерским штабом о сокращении заработной платы за апрель в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил представитель пресс-службы «Сочи», слова которого передаёт ТАСС.

Отмечается, что клуб также планирует оказать помощь местным врачам, борющимся с коронавирусом.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%.