World Athletics рекомендовала провести национальные чемпионаты в начале августа
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба World Athletics, национальным федерациям рекомендуется провести свои первенства в период с 8 по 9 августа.
По словам главы World Athletics Себастьяна Коэ, именно с национальных первенств планируется начать летний легкоатлетический сезон, который может продлиться до октября.
«Конечно, мы зависим от развития ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее мы считаем, что должны дать всем заинтересованным сторонам некоторую надежду на то, что всё вернётся в норму ближе к концу года», — добавил Коэ.
Чемпионат России по лёгкой атлетике 2020 года должен был пройти в Чебоксарах с 24 по 27 июня.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год.