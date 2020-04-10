World Athletics рекомендовала провести национальные чемпионаты в начале августа

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World Athletics назвала рекомендуемые даты проведения национальных чемпионатов по лёгкой атлетике.
World Athletics рекомендовала провести национальные чемпионаты в начале августа
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба World Athletics, национальным федерациям рекомендуется провести свои первенства в период с 8 по 9 августа.

По словам главы World Athletics Себастьяна Коэ, именно с национальных первенств планируется начать летний легкоатлетический сезон, который может продлиться до октября.

«Конечно, мы зависим от развития ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее мы считаем, что должны дать всем заинтересованным сторонам некоторую надежду на то, что всё вернётся в норму ближе к концу года», — добавил Коэ.

Чемпионат России по лёгкой атлетике 2020 года должен был пройти в Чебоксарах с 24 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год.

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