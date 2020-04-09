Трефилов о коронавирусе: беспокоит неизвестность

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Бывший главный тренер сборной России по гандболу, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказал мнение о ситуации с пандемией кронавируса.
Трефилов о коронавирусе: беспокоит неизвестность
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Эта ситуация напрягает, конечно. Немножко страшно, ведь у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге. Поначалу беспокойства не было, сейчас слегка появилось. Беспокоит неизвестность. Сейчас уже утром встаёшь и думаешь, какое сегодня число и какой день недели. Раньше просыпался рано, а сейчас в восемь утра ещё лежишь, валяешься. Боюсь, что это всё нас разбалует и мы отвыкнем работать», — приводит слова Трефилова «Чемпионат».

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или отложены на неопределённый срок.

Ранее врач МОК рассказала, чем коронавирус опасен для спортсменов.

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