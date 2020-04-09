Синхронистка Тиманина: утро после олимпийской победы было лучшим и худшим в жизни

Бывшая синхронистка Анжелика Тиманина призналась, что испытывала противоречивые чувства после победы на Олимпийских играх в 2012 году.

«Утро после олимпийской победы в Лондоне было лучшим в моей жизни и одновременно самым худшим. С одной стороны, ты безумно счастлив, с другой — накатывает колоссальное опустошение, потому что ты достиг цели, к которой шёл всю сознательную жизнь. Это очень такое сложное ощущение, с которым первое время достаточно непросто смириться. Но абсолютно точно могу сказать: это стоило всех усилий. Осознание того, что ты справился с этим многолетним процессом жёсткого преодоления себя, — это очень крутое чувство», — рассказала Тиманина RT.

Ранее спортсменка призналась, что из-за травмы кистей не могла чистить зубы.