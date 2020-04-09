Синхронистка Тиманина: из-за травмы кистей я не могла даже чистить зубы

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о травме, из-за которой в 2015 году ушла из сборной.
Синхронистка Тиманина: из-за травмы кистей я не могла даже чистить зубы
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«Я ушла из-за очень серьёзной травмы — ещё до Игр в Лондоне стёрла хрящи в обеих кистях. В олимпийской группе мы с Дашей Коробовой работали платформой — выбрасывали девочку в поддержку. У меня, видимо, очень тонкие руки, и где-то за год или два до Олимпиады я повредила запястье. А нужно было любой ценой удержаться в основном составе», — рассказала Тиманина RT.

Бывшая синхронистка отметила, что терпела сильную боль ради возможности выступить на Олимпийских играх в 2012 году.

«Помню, мы были на сборе в Туапсе, и я не могла даже чистить зубы — любое движение кистью доставляло дикую боль. Как раз там Татьяна Николаевна (Покровская. — RT) мне тогда сказала: у нас чемпионат мира на носу, потом Олимпиада. Поэтому ты или терпишь, или идёшь в запас», — добавила спортсменка.

Ранее Тиманина назвала тренировки в сборной России по синхронному плаванию огромным стрессом.

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