Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала, как теряла сознание в воде

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, как теряла сознание в воде во время Универсиады-2013 в Казани.

«Накануне я заболела, поднялась высокая температура, и выступать пришлось на таблетках. Немножко я всё-таки не рассчитала и в конце программы, когда была под водой вниз головой, начала понимать, что теряю сознание. Показать это было нельзя: если спортсменка «уходит» во время выступления, это сразу минус два балла. Я очень испугалась, и у меня включились какие-то жёсткие внутренние резервы. Сразу после выступления меня увезли на скорой, а на следующее утро был ещё один финал», — рассказала олимпийская чемпионка в интервью RT.

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