Тиманина о контроле веса в синхронном плавании: были спортсменки, которые ничего не ели

Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина рассказала, как в синхронном плавании девушки контролируют вес.

«В юниорской сборной, когда девочкам по 17—18 лет, спортсменок взвешивают каждый день, контролируют каждые 100 г. Бывают, разумеется, и булки под подушкой, и сладости. Но очень быстро начинаешь понимать, что ты находишься в том виде спорта, где необходимо прежде всего иметь определённую фактуру. Все, кто стоит в группе, должны быть одинаковыми, худенькими, лёгкими. У нас были спортсменки, которым за лишний вес прилетало очень серьёзно. Они ничего не ели, а представьте, каково это — с такими нагрузками ничего не есть», — заявила Тиманина в интервью RT.

Ранее она призналась, что испытывала противоречивые чувства после победы на Олимпийских играх в 2012 году.