Заслуженный тренер сборной СССР по прыжкам в воду Угрюмов скончался после операции
- РИА Новости
Как сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева, специалист умер после операции.
«Мы выражаем соболезнования близким, семье, ученикам. Этот человек внёс огромный вклад в развитие прыжков в воду», — сказала Моисеева.
По словам внучки покойного Инны Рутковской, последние дни её дед находился в реанимации.
В прошлом Угрюмов работал с чемпионами Европы Жанной Цирульниковой и Валерием Стаценко, а также много лет тренировал национальную команду Испании, читал лекции в футбольной академии Йохана Кройфа в Барселоне. Он является автором энциклопедической книги о прыжках в воду.
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