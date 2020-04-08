Заслуженный тренер сборной СССР по прыжкам в воду Угрюмов скончался после операции

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался на 72-м году жизни.
Заслуженный тренер сборной СССР по прыжкам в воду Угрюмов скончался после операции
  • РИА Новости

Как сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева, специалист умер после операции.

«Мы выражаем соболезнования близким, семье, ученикам. Этот человек внёс огромный вклад в развитие прыжков в воду», — сказала Моисеева.

По словам внучки покойного Инны Рутковской, последние дни её дед находился в реанимации.  

В прошлом Угрюмов работал с чемпионами Европы Жанной Цирульниковой и Валерием Стаценко, а также много лет тренировал национальную команду Испании, читал лекции в футбольной академии Йохана Кройфа в Барселоне. Он является автором энциклопедической книги о прыжках в воду.

Ранее стало известно, что бывший итальянский бегун Донато Сабиа скончался от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить