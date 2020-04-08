Заслуженный тренер сборной СССР по прыжкам в воду Угрюмов скончался после операции

Заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался на 72-м году жизни.

Как сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева, специалист умер после операции.

«Мы выражаем соболезнования близким, семье, ученикам. Этот человек внёс огромный вклад в развитие прыжков в воду», — сказала Моисеева.

По словам внучки покойного Инны Рутковской, последние дни её дед находился в реанимации.

В прошлом Угрюмов работал с чемпионами Европы Жанной Цирульниковой и Валерием Стаценко, а также много лет тренировал национальную команду Испании, читал лекции в футбольной академии Йохана Кройфа в Барселоне. Он является автором энциклопедической книги о прыжках в воду.

Ранее стало известно, что бывший итальянский бегун Донато Сабиа скончался от коронавируса.