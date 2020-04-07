Медведев: «Зенит» сможет обеспечить игрокам режим изоляции на базе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как команда функционирует во время карантина.

«Команда на строгой самоизоляции, все футболисты тренируются индивидуально. Многое можно увидеть на «Зенит-ТВ». Отмечу, что занятия проходят с юмором. Сейчас тренировки запрещены совсем. Если ограничения будут сняты, мы сможем режим изоляции обеспечить на базе. Начнём с индивидуальных, а потом перейдём к командным занятиям», — приводит слова Медведева «РБ-Спорт».

Ранее руководство и тренеры «Зенита» вслед за футболистами согласились на сокращение зарплаты.