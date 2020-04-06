«Спартак» арендовал для футболиста команды Тиля самолёт, чтобы он вернулся в Нидерланды

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Московский футбольный клуб «Спартак» помог полузащитнику команды Гусу Тилю вернуться на родину в Нидерланды на время карантина из-за коронавируса, арендовав ему самолёт.

Как сообщает FC Update, это произошло на прошлой неделе. Отмечается, что изначально игрок хотел полететь в Санкт-Петербург, а уже оттуда направиться в Нидерланды на автобусе.

Тем не менее спортсмен отверг данный вариант, так как боялся не успеть пересечь границу с Финляндией до её закрытия. После этого «Спартак» арендовал ему самолёт, на котором он долетел до Берлина, а затем смог добраться до дома.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия. 

Ранее футболист Фёдор Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии.

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