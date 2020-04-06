Экс-тренер сборной России: Тедеско в «Спартаке» сразу начал играть по моей схеме

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о работе наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в «Спартаке». Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл со сборной Италии и которая была на вооружении сборной Германии в 1990 году», — цитирует Бышовца «Московский комсомолец».

По его мнению, неудачные игры «Спартака» начались после того, как Тедеско начал экспериментировать со схемой и составом.

«Ему необходимо время, нужны игроки соответствующего уровня и невмешательство в его работу со стороны руководства. В команде за последние годы сменилось много тренеров, пришло много игроков, которых приглашали, не думая о развитии команды», — заявил Бышовец.

После 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» точно не продлит контракт с полузащитником Андре Шюррле.