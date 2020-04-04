Фернандес рассказал, кто из футболистов ЦСКА больше всего матерится

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кто из игроков команды больше всего матерится.

«Набабкин, Дзагоев. Я регулярно слышу, как произносятся матерные слова, но сам их стараюсь не употреблять. С того момента, как я пришёл в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то такому научить. Может быть, Игнашевич», — сказал Фернандес на YouTube-канале ЦСКА.

Он также признался, что даже уже не помнит, какое первое нецензурное русское слово он выучил.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2017-м он дебютировал за сборную России после получения гражданства.

Ранее экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов пожелал голкиперу армейцев Игорю Акинфееву играть до 50 лет.