СМИ: У вице-президента «Барселоны» обнаружен коронавирус

Первый вице-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жорди Кардонер заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает El Mundo Deportivo, болезнь функционера протекает без осложнений в первые дни после заражения.

Отмечается, что Кардонер поддерживает связь с советом директоров «Барселоны» в формате видеоконференции, несмотря на заболевание.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимается на карантине из-за коронавируса.