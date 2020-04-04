СМИ: У вице-президента «Барселоны» обнаружен коронавирус
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Как сообщает El Mundo Deportivo, болезнь функционера протекает без осложнений в первые дни после заражения.
Отмечается, что Кардонер поддерживает связь с советом директоров «Барселоны» в формате видеоконференции, несмотря на заболевание.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимается на карантине из-за коронавируса.