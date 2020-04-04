Штоффельсхаус раскритиковал «Локомотив» за иск к Геркусу

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал иск клуба к экс-гендиректору Илье Геркусу о взыскании с него 144,6 млн рублей, обвинив его в растрате средств.

«Когда я впервые услышал об этом, то не поверил своим ушам. Это стыдобища, другого слова не подберу. Если возьмёте любое моё интервью, то не увидите ни одного недоброго слова по отношению к предыдущим руководителям. Это правила приличия», — цитирует Штоффельсхауса «Спорт-Экспресс».

По его словам, Геркус сразу сказал, что выпишет хорошие премии, если «Локомотив» будет добиваться высоких результатов. Кроме того, Штоффельсхаус подчеркнул, что «Локомотив» получил около €20 млн за попадание в групповой этап Лиги чемпионов через победу в чемпионате России, и это совершенно нормально, что функционеры тоже получили вознаграждение, как и все работники клуба.

«Это совершенно нормальная практика во всей Европе. И я не думаю, что сейчас в «Локомотиве» нет премий», — заявил Штоффельсхаус.

«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита. Бывший директор железнодорожников заявлял, что совет директоров клуба был в курсе всех глобальных финансовых выплат и они не выходили за рамки бюджета, а также выразил готовность защищаться. По его словам, высокие премии были связаны с победой «Локомотива» в чемпионате, а также с выигрышем Кубка России и выходами в весеннюю стадию еврокубков.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло рассказал, как Геркус мог выписать себе премию на законных основаниях.