Дзюба рассказал, чем занимается на карантине из-за коронавируса

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, чем занимается на карантине, который был введён в связи с распространением коронавируса.
Дзюба рассказал, чем занимается на карантине из-за коронавируса
  • РИА Новости

«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike. Появились знакомые ребята, которые мне во всём помогли, организовали. Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», — сказал Дзюба в интервью для «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. 

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее Дзюба выразил мнение, что текущий сезон необходимо доиграть.

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