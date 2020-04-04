Чесноков не понимает, почему российских теннисистов не носят на руках

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннис незаслуженно уступает по популярности другим видам спорта.
Чесноков не понимает, почему российских теннисистов не носят на руках
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«В межсезонье целые развороты газет могут быть посвящены товарищеским матчам лидеров РПЛ, а сейчас по телевизору транслируют чемпионат Белоруссии по футболу. Почему бы вместо этого не вспомнить, как побеждало наше поколение, не поставить записи знаковых матчей, взяв пример с Большого театра, не пообщаться с теми, кто поднимал российский теннис. Для этого не так много нужно. Я сам являюсь поклонником футбола, но отказываюсь понимать, почему наших теннисистов, добивающихся гораздо больших успехов, не носят на руках», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков ответил на предложение экс-теннисистки Амели Моресмо досрочно завершить сезон.

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