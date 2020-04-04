Чесноков не понимает, почему российских теннисистов не носят на руках

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннис незаслуженно уступает по популярности другим видам спорта.

«В межсезонье целые развороты газет могут быть посвящены товарищеским матчам лидеров РПЛ, а сейчас по телевизору транслируют чемпионат Белоруссии по футболу. Почему бы вместо этого не вспомнить, как побеждало наше поколение, не поставить записи знаковых матчей, взяв пример с Большого театра, не пообщаться с теми, кто поднимал российский теннис. Для этого не так много нужно. Я сам являюсь поклонником футбола, но отказываюсь понимать, почему наших теннисистов, добивающихся гораздо больших успехов, не носят на руках», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков ответил на предложение экс-теннисистки Амели Моресмо досрочно завершить сезон.