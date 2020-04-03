Российский футболист рассказал, как проходит чемпионат Никарагуа во время пандемии коронавируса
- РИА Новости
«Государство здесь говорит, что всё под контролем. Все приняли факт, что надо продолжать. Они доверяют правительству. Так что у нас не было такого, чтобы мы не хотели играть. Тренер говорит: «Всё нормально, мы должны продолжать играть и показывать результат». И всё, команда спокойно к этому отнеслась», — цитирует Солодченко Sport24.
Большинство спортивных соревнований по всему миру были прерваны или отменены из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат.