Российский футболист рассказал, как проходит чемпионат Никарагуа во время пандемии коронавируса

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Российский футболист Никита Солодченко, выступающий в чемпионате Никарагуа за «Депортиво Вальтер Ферретти», рассказал о первенстве которое продолжается, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
Российский футболист рассказал, как проходит чемпионат Никарагуа во время пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Государство здесь говорит, что всё под контролем. Все приняли факт, что надо продолжать. Они доверяют правительству. Так что у нас не было такого, чтобы мы не хотели играть. Тренер говорит: «Всё нормально, мы должны продолжать играть и показывать результат». И всё, команда спокойно к этому отнеслась», — цитирует Солодченко Sport24.

Большинство спортивных соревнований по всему миру были прерваны или отменены из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат.

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