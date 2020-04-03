Российский футболист рассказал, как проходит чемпионат Никарагуа во время пандемии коронавируса

Российский футболист Никита Солодченко, выступающий в чемпионате Никарагуа за «Депортиво Вальтер Ферретти», рассказал о первенстве которое продолжается, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Государство здесь говорит, что всё под контролем. Все приняли факт, что надо продолжать. Они доверяют правительству. Так что у нас не было такого, чтобы мы не хотели играть. Тренер говорит: «Всё нормально, мы должны продолжать играть и показывать результат». И всё, команда спокойно к этому отнеслась», — цитирует Солодченко Sport24.

Большинство спортивных соревнований по всему миру были прерваны или отменены из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат.