Гендиректор «Рубина» выразил надежду на продолжение сезона РПЛ

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о позиции клуба по вопросу судьбы сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Рубина» выразил надежду на продолжение сезона РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я не понимаю, что сейчас даст завершение сезона. Мы ведь не понимаем, что будет дальше. Я верю, что мы сможем продолжить чемпионат. Если поймём, что не сможем, тогда и примем такое решение. Нужно всем вместе консолидированно попробовать сохранить этот чемпионат. Я надеюсь, что РФС и РПЛ нам помогут с финансовыми вопросами. Не выделить деньги, а помочь нам их заработать. Убедить спонсоров и других людей, с которыми сотрудничают наши клубы, чтобы мы выполнили наши обязательства по рекламным и другим контрактам», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее Джикия заявил, что пока есть шанс доиграть нынешний сезон и надо за него цепляться.

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