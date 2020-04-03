Панюков: надеюсь, в «Урале» разговора о снижении зарплат вообще не будет

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Форвард «Урала» Андрей Панюков поделился своим отношением к сокращению зарплат в европейских и российских клубах на время пандемии коронавируса.
Панюков: надеюсь, в «Урале» разговора о снижении зарплат вообще не будет
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с подобной инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке». Надеюсь, у нас в клубе такого разговора вообще не будет. Уменьшение зарплаты на 40% — это очень больно. Я выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, поскольку я готов играть. А сейчас остаётся лишь ходить по квартире и мусор выбрасывать», — цитирует Панюкова «Советский спорт».

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен 13 марта в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее Джикия рассказал, почему футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты.

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