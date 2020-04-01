Генсек FIFPro: уму непостижимо, как чемпионат Белоруссии всё ещё продолжается

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Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся во время пандемии коронавирусной инфекции чемпионатом Белоруссии по футболу.
Генсек FIFPro: уму непостижимо, как чемпионат Белоруссии всё ещё продолжается
  • РИА Новости

«Мы призываем их принять те же меры предосторожности, что и везде. Честно говоря, это уму непостижимо, как чемпионат всё ещё продолжается. Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат. Любой человек в здравом уме скажет вам, что им нужно принять те же меры, и мы будем продвигать эту идею», — приводит слова Баер-Хоффманна BBC.

Он также отметил, что в самом чемпионате также есть футболисты, обеспокоенные данной ситуацией.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат.

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