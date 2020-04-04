Чесноков о коронавирусе: мы же не о войне говорим, есть и другие болезни

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал предложение экс первой ракетки мира Амели Моресмо досрочно завершить теннисный сезон.
Чесноков о коронавирусе: мы же не о войне говорим, есть и другие болезни
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«Как нам компенсировать отмену большей части сезона? Перенос на следующий невозможен, так как в теннисе каждый турнир повторяется из года в год», — заявил Чесноков в интервью RT.

Кроме того, он отметил, что не считает пандемию коронавируса серьёзной проблемой.

«Ведь мы же не о войне говорим. Есть и другие болезни, от которых люди страдают в гораздо большей степени. Мне кажется, коронавирус не столь опасен. Поэтому не понимаю, что происходит в мире. Закрывают теннисный корт, и я не могу тренироваться. При этом общественный транспорт продолжает работать. Если решили вводить карантин, то всем нужно сидеть у себя в домах и не высовываться», — добавил эксперт.

Ранее Чесноков рассказал о влиянии вынужденной паузы на финансовое положение теннисистов и организаторов турниров.

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