Чесноков о коронавирусе: мы же не о войне говорим, есть и другие болезни

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал предложение экс первой ракетки мира Амели Моресмо досрочно завершить теннисный сезон.

«Как нам компенсировать отмену большей части сезона? Перенос на следующий невозможен, так как в теннисе каждый турнир повторяется из года в год», — заявил Чесноков в интервью RT.

Кроме того, он отметил, что не считает пандемию коронавируса серьёзной проблемой.

«Ведь мы же не о войне говорим. Есть и другие болезни, от которых люди страдают в гораздо большей степени. Мне кажется, коронавирус не столь опасен. Поэтому не понимаю, что происходит в мире. Закрывают теннисный корт, и я не могу тренироваться. При этом общественный транспорт продолжает работать. Если решили вводить карантин, то всем нужно сидеть у себя в домах и не высовываться», — добавил эксперт.

Ранее Чесноков рассказал о влиянии вынужденной паузы на финансовое положение теннисистов и организаторов турниров.