Чесноков о коронавирусе: мы же не о войне говорим, есть и другие болезни
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«Как нам компенсировать отмену большей части сезона? Перенос на следующий невозможен, так как в теннисе каждый турнир повторяется из года в год», — заявил Чесноков в интервью RT.
Кроме того, он отметил, что не считает пандемию коронавируса серьёзной проблемой.
«Ведь мы же не о войне говорим. Есть и другие болезни, от которых люди страдают в гораздо большей степени. Мне кажется, коронавирус не столь опасен. Поэтому не понимаю, что происходит в мире. Закрывают теннисный корт, и я не могу тренироваться. При этом общественный транспорт продолжает работать. Если решили вводить карантин, то всем нужно сидеть у себя в домах и не высовываться», — добавил эксперт.
Ранее Чесноков рассказал о влиянии вынужденной паузы на финансовое положение теннисистов и организаторов турниров.