«Манчестер Сити» по-прежнему считается фаворитом Кубка Англии по футболу

Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» станет победителем Кубка Англии по футболу в случае возобновления розыгрыша европейских национальных клубных соревнований.

Об этом сообщается на официальном сайте «Рейтинга букмекеров».

Фаворитом розыгрыша Кубка Англии по футболу считается действующий чемпион страны «Манчестер Сити». Также, по мнению букмекеров, шансы на трофей остаются высокими у «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, на победу в турнире претендуют «Шеффилд», «Ньюкасл», «Лестер», «Норвич» и «Арсенал».

Ранее букмекеры предложили угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram.