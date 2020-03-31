«Манчестер Сити» по-прежнему считается фаворитом Кубка Англии по футболу

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Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» станет победителем Кубка Англии по футболу в случае возобновления розыгрыша европейских национальных клубных соревнований.
«Манчестер Сити» по-прежнему считается фаворитом Кубка Англии по футболу
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Рейтинга букмекеров».

Фаворитом розыгрыша Кубка Англии по футболу считается действующий чемпион страны «Манчестер Сити». Также, по мнению букмекеров, шансы на трофей остаются высокими у «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, на победу в турнире претендуют «Шеффилд», «Ньюкасл», «Лестер», «Норвич» и «Арсенал».

Ранее букмекеры предложили угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram. 

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