«Манчестер Сити» по-прежнему считается фаворитом Кубка Англии по футболу
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте «Рейтинга букмекеров».
Фаворитом розыгрыша Кубка Англии по футболу считается действующий чемпион страны «Манчестер Сити». Также, по мнению букмекеров, шансы на трофей остаются высокими у «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, на победу в турнире претендуют «Шеффилд», «Ньюкасл», «Лестер», «Норвич» и «Арсенал».
Ранее букмекеры предложили угадать, о чём будет очередной пост Неймара в Instagram.